Otra leyenda tiene su mini serie

Connor Schell, vicepresidente ejecutivo de contenido de ESPN y creador de la serie documental 30 for 30 de la cadena, cree que Brady tiene mucho que contar. “Tener un relato de primera mano y de un deportista del nivel de Tom que normalmente no habla de sí mismo puede aportar a una gran serie”, aseguró.

En el documental titulado “The Man in the Arena: Tom Brady”, la leyenda del fútbol americano repasará sus nueve apariciones en el Super Bowl. Serán nueve capítulos e incluirá una mirada desde la perspectiva de Brady sobre los seis títulos (sí, 6 anillos como Jordan) y las tres derrotas en este evento.

