Otras 264 muertes y 11.859 contagios, mientras la OMS dice que las vacunas son un bien publico

También en el este asiático, Japón no reportó ningún decesos, pero sí 1.649 contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que se desató la pandemia, pero el primer ministro, Yoshihide Suga, aseguró que la situación no requiere la reimposición de medidas de emergencia. Japón registra un total de 115.360 casos y 1.864 fallecidos.

