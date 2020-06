Oyarbide dio detalles de la causa en que involucró a Macri por escuchas ilegales

En esa línea crítica con el Poder Judicial, continuó: “No se entiende como puede tener una causa todo su recorrido procesal, pasar por las manos de prestigiosos juristas y luego de pronto la Cámara de Casación advierte que no podía haberse investigado las escuchas porque no era un delito de acción público. Se derrumbó toda la biblioteca del derecho”.

Al respecto, Oyarbide remarcó: “Macri de tonto no tiene nada. Me increpó, casi una apretada, pero yo le contesté con mucha mansedumbre”.

“(Mauricio) Macri me increpó en un spa al que yo iba seguido. Un día se apareció envuelto en una toalla y me dijo: ‘Qué pasa conmigo que mi nombre está en todos los diarios’. Entonces, yo le contesté: Yo atiendo en Comodoro Py”, contó el ex juez federal.

El ex juez federal Norberto Oyarbide contó hoy detalles de la primera causa por escuchas telefónicas ilegales que involucró a Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño y cargó contra la justicia porque “de forma inexplicable”, el ex Presidente “fue sacado de la causa, desapareció, como si hubiese intervenido Harry Potter”.

