Pablo Duggan contra Yanina Latorre

Todo era emoción hace algunas horas cuando Yanina Latorre mostró cómo su mamá, Dora Caamaño, recibía la vacuna contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos. Pero hoy, Pablo Duggan sorprendió en la red al apuntar contra la panelista, que sin dudarlo ni un segundo, salió a contestar e hizo que estalle una nueva guerra mediática.

El periodista escribió un duro mensaje en Twitter que no solo hablaba de la integrante de Los Ángeles de la Mañana, sino también de Ana Rosenfeld, abogada que también recibió la primera parte de la inmunización en Tampa, Florida.

“Rosenfeld y Yanina Latorre, excelentes representantes de la inmoralidad de cierta parte de la clase acomodada argentina. Ir a vacunarse a Miami es lamentable por varios motivos. Que quede claro, ¡lo de Latorre y Rosenfeld es ilegal e inmoral! #losricosnopidenpermiso”, lanzó el presentador de televisión y radio.

“Las vacunas en Florida son para residentes. Está en discusión si son para residentes permanentes o temporarios. Pero nunca para turistas. Lo de Rosenfeld y Latorre es una ilegalidad total”, continuó el conductor de C5N y Radio 10 en la red social del pajarito.

“Es falso que vacunar turistas te sirve para frenar la pandemia en un país. Son 21 días entre dosis y dosis y 10 días para generar anticuerpos. En ese plazo cualquier turista ya se fue. Miente Yanina Latorre o habla de lo que no sabe”, sostuvo Duggan, para luego dedicarle un mensaje de manera exclusiva a la panelista de LAM.

“A Yanina le explico que la inmoralidad es vivir en un país y vacunarse en otro. La vacunación es una estrategia comunitaria y colectiva. La salvación personal egoísta no es el camino. Sobre todo si le sacás la vacuna a alguien que le corresponde a través de una ilegalidad”, sentenció el escritor.

La furiosa respuesta de Yanina Latorre a Pablo Duggan

Como era de esperarse, la angelita contestó sin filtro, y le pasó factura al periodista por sus fuertes críticas al kirchnerismo de hace algunos años.

“Para mi está mal de la cabeza Pablo Duggan. Yo laburé con él y un día se volvió ultra K, no sé quién le lavó el cerebro. Qué poco responsable que un tipo que es comunicador social me trate de ilegal e inmoral. ¿Cuál es la parte inmoral ir a vacunar a mi mamá de 80 años? ¿Cuál es la parte de la ilegalidad si lo hice en un link, con el gobierno americano, con el pasaporte de mi madre?“, preguntó indignada Yanina en comunicación telefónica con LAM.

Amalia Granata, panelista invitada del programa de El Trece, sostuvo que Duggan hizo esa crítica porque Latorre mostró la funcionalidad del sistema de salud estadounidense, y aseguró que la campaña de vacunación en Argentina “es un mamarracho”.

“¿Por qué todo tiene que ser una cuestión política? Yo estoy acá en Estados Unidos y una persona solidaria me quiso ayudar a mí porque en Estados Unidos los vacunan a todos. Inmoral sería, para mí, rascarme a cuatro manos, estar tirada en la playa y gastar guita en un shopping teniendo la posibilidad de vacunar a mi madre y no hacerlo. Lo que hice ayer es cuidar y respetar la salud de mi mamá. Ayudar a alargarle la vida en cuanto al COVID respecta. No soy una soberbia, ya sé que a mi mamá le puede pasar otra cosa“, expresó la esposa de Diego Latorre.

“A él habría que hacerle un juicio por decir una cosa así”, lanzó indignada la contadora pública, y añadió: “No es ninguna vergüenza. Yo no soy política y la plata que tengo en el bolsillo me la gano laburando y se la gana mi marido laburando. Y a los imbéciles que dicen que mientras que mi marido relata Boca y River, yo gasto la guita con mi vieja, que me la chupen, porque mi marido y yo somos una sociedad conyugal, que decidimos vacacionar de esta manera”.

“A mí me gustaría ver si a Duggan o (Diego) Brancatelli, si están con sus padres y tienen la posibilidad de vacunarlos como yo, si no lo hacen. Lo que pasa es que yo lo cuento, para que la gente sepa lo que es el primer mundo. Ellos seguramente vienen acá y lo hacen a escondidas. Ayer lo estaba pensando, todos los oficialistas deben estar todos vacunados y nosotros ni enterados“, dijo Yanina enfurecida. (Exitoina)

