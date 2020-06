Pablo Rago rompió el silencio tras haber sido sobreseído por la Justicia

El actor pidió que su caso no manche la lucha de las mujeres contra la violencia de género.

A principios de marzo Pablo Rago fue sobreseído en la causa por abuso sexual por la que se lo había imputado en enero pasado. La denunciante fue la actriz Érika Basile, por un hecho que según ella ocurrió en 2015.

Dos meses y medio después de ese momento, el actor rompió el silencio y dio detalles de cómo vivió todo ese proceso. “El día de la denuncia yo estaba promocionando la película El robo del siglo. ¿La verdad? Se me complicaron las cosas. Perdí trabajos, tenía dos películas para filmar y una obra para enero, y no hice nada. Hasta me sacaron de esa promoción, pero eso lo tomé como un cuidado, porque la gente de la película fue encantadora conmigo“, comenzó en una entrevista con el programa de radio Agarrate Catalina.

“He recibido un cariño del medio en el que estoy hace 44 años que nunca pensé recibir. Un apoyo de compañeros y compañeras, en algunos casos de la prensa, y en general de la gente que en el medio de todo esto me hicieron sentir muy bien y me permitieron valorar un montón de cosas“, expresó.

“Por supuesto que fueron meses difíciles. Se me cortaron trabajos, y todos sabemos que el tiempo de la Justicia no es el tiempo de los medios. Además, yo decidí no hablar, pero como sé quién soy y de entrada nomás Burlando me dijo que me quedara tranquilo porque era bastante obvio que era una acusaciones falsa, pasó“, agregó el actor.

Rago remarcó que su deseo es que este caso no manche la lucha de las mujeres: “En el caso de que una mujer denuncie acoso, abuso, maltratos, tiene que ser escuchada. Debe ser así. El Ni una menos es uno de los hechos mas relevantes de los últimos tiempos. Hay que escucharlas. Antes una mujer iba a denunciar a una comisaría y los policías le preguntaban ‘y vos qué hiciste o cómo te vestiste’… como preguntó Mirtha Legrand. Siempre fui muy respetuoso de las mujeres. Con las que estuve y con las que trabajé“.

“No todos los casos son iguales. Si una mujer hace una denuncia tiene que ser escuchada, siempre, pero también una mujer puede mentir. Mi caso afecta un poco a las mujeres que son realmente violentadas, pero no voy a permitir que se tome mi caso para ir contra el feminismo o la lucha de las mujeres. Lo que tiene que funcionar es la Justicia“, consideró.

Con respecto a los motivos que llevaron a Erika a denunciarlo, el actor expresó: “Sinceramente, no sé por qué lo hizo, por qué se la agarró conmigo. Era una relación terminada hace muchos años. Tengo hipótesis, pero no hay una explicación lógica para lo que hizo. No tiene sustento lo que hizo, nos vimos una sola vez y eso fue todo. Habría que preguntarle a ella“.

“No tengo rencores con ella. Es muy triste lo que pasó, perdí trabajos y plata, por laburos que no pude hacer y lo que gasté en abogados y psicólogos. Pero no voy a ir contra ella a pesar de lo que me dicen. Es triste lo que pasó, pero acá no hay ánimo de revancha“, concluyó.

