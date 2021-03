Palito Ortega anunció que abandona los escenarios

En ese momento, Mateyko le preguntó qué sentía al tomar esta decisión, y el cantante tucumano respondió: “ Uno siente una cosa muy particular con esto de la despedida, pero sin egoísmo. Siempre estoy tratando de aportar. Es así el curso de la vida, hay muy buenos artistas nuevos, pero yo no sé si todos son compositores. Por suerte, más allá de cantar, pude escribir mis canciones, y no todos tienen esa posibilidad. Viajé por el mundo cantando mis canciones y también tuve la satisfacción de que muchas de mis canciones se difundieron a través de otros intérpretes ”, concluyó. (La Nación)

“ Quiero despedirme de la gente, fueron muchos años, y me parece que tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho más de lo que soñé. Todo lo que alcancé fue gracias al apoyo de la gente ”, dijo Palito.

You May Also Like