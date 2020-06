Pamela David habló de las adicciones y cómo eso rompió su familia

La noticia del suicidio de Franco David, de 22 años, el hermano de Pamela David conmovió a todos. El joven fue encontrado en su habitación colgado de una sábana por oficiales policiales tras un llamado desesperado de su madre. Franco era hijo del padre de Pamela, Alberto, y su segunda mujer, y este lunes 15 de junio se realizará el entierro.

“Se suicidó… Venía luchando hace muchos años con su adicción”, dijo Pamela, desde Mendoza, antes de volar a Santiago del Estero. “Yo por respeto a sus padres que dieron todo por ayudarlo a salir no voy a declarar nada más“, agregó. “Siento que las veces que hice el tema en cada programa que pude no alcanzó para visibilizar la dura lucha de los adictos y sus familias”, aseguró.

Dentro del intercambio con la prensa, Pamela retrató el vínculo que tenía con Franco: “Es hijo de mi papá y su segunda mujer. Lo acompañamos en todo lo que pudimos y también pude compartir con él cuando estuve en Santiago. Franco era un niño soñador, bueno y seductor, muy alegre a pesar de todo. Era cariñoso y creyente en Dios”.

“La verdad es que hace muchos años venía luchando contra su adicción. Estuvo internado muchas veces. Lamentablemente ya había tenido otros intentos de quitarse la vida. Estoy yendo a Santiago y por respeto al dolor de sus padres que lo dieron todo para ayudarlo prefiero no dar más detalles hoy”, terminó la esposa de Daniel Vila.

Hace unos años, en Desayuno Americano, después de las trágicas muertes de Jazmín De Grazia y Whitney Houston a causa de las adicciones, la morocha habló públicamente de la enfermedad que atravesaba su hermano, describió las dificultades de acompañar a un familiar que transita por un tratamiento y trató de concientizar de la necesidad de ayudar.

“Si no te pasó es muy fácil verlo de afuera. Yo voy a contar mi experiencia personal. Mi hermanito, y lo cuento porque sé que a él no le molesta que lo cuente, estuvo internado. Y le agradezco a la prensa porque en la época que yo estaba embarazada de Felipe me quedaba a dormir en la clínica, y me han respetado porque en ese momento no servía contarlo; porque solamente lo aturdirías y él no podría salir y recuperarse”, comenzó.

Pamela amplió la confesión al detallar que su hermano pudo recuperarse y rehacer su vida. “Hoy, gracias a Dios está casado y tiene su familia formada. El amor lo sacó y Dios, porque cree mucho en él. El salió y es ‘careta’ porque hoy es antidroga. Ayer lo hablé con él y me dio permiso para contarlo. La familia siempre estuvo, pero salió por Dios y salió milagrosamente porque no es fácil sacarlo. Lo nuestro es milagroso”.

Claro que la llegada de un problema de ese tamaño trae consecuencias, así lo confirmó en esa época David al soltar: “La droga pudre, entra en la familia y pudre todas las relaciones. Eramos una familia numerosa y todos estábamos relacionados. Entra la droga y es como que desarma todas las relaciones. Te terminás peleando madre con madre, hermano con el otro hermano… pudre todo”.

Comentarios

comentarios