Pampita Ardohain ya tiene el resultado de su hisopado

Fue una de las primeras figuras de la televisión que decidió abandonar su ciclo apenas declarada la pandemia de coronavirus. En medio de un ataque de llanto, les contó a los televidentes de Pampita Online que estaba preocupada por sus hijos y que no se perdonaría contagiarlos. Los meses fueron pasando y Pampita Ardohain volvió a conducir su ciclo, empujada por la convicción de que la gente necesita distraerse y entretenerse.

Durante estos meses, la relación entre el Covid-19 y las estrellas y los trabajadores de la televisión fue variando. Si en un principio todo parecía indicar que, de respetarse los protocolos, casi no existía peligro de contagio, con los primeros casos en Telefe se inició una seguidilla que se volvió imparable.

En las últimas horas, dos casos se sumaron a la lista: el de la conductora de Canal 26, Celeste Muriega, y el de la periodista Cora Debarbieri quien, entre otros trabajos, se desempeña como panelista justamente en el ciclo liderado por Pampita en Net TV. “El miércoles tuve dolor de cuerpo y me apareció como un sarpullido en la cara por lo que consulté al médico y me mandó a hacer el hisopado. Pensé que me iba a dar negativo, porque después se me pasó el dolor de cuerpo y anoche me enteré de que había dado positivo“, contó Cora. Y agregó: “Estoy en mi casa donde vivo con mi novio. Estoy bien anímicamente. Me preocupó y angustió un poco el tema de la gente con la que estuve. Aunque siempre tuve los recaudos: con barbijo y a distancia cumpliendo con el protocolo… Pero pensar en las otras personas no te deja de angustiar“.

Frente a esta situación, Pampita decidió realizarse un hisopado para establecer si ella también había contraído el virus. El viernes, desde su casa, la conductora contó cómo se encuentra y compartió un video en el que muestra parte del procedimiento de la prueba. “Ya me hice el test en el que ponés un poquito de tu sangre en el reactor y te da si tuviste el virus en el pasado o si lo tenés en el momento“, contó primero, aclarando que este primer análisis le dio negativo. A continuación, llegó el turno del hisopado. Sobre cómo se lo practicaron, indicó: “Se ve en el video, que filma Bauti -su hijo- y tengo los resultados mañana“, dijo sobre una serie de imágenes en las que se la ve sobre una camilla junto a personal sanitario.

Al mediodía, en el programa Arriba argentinos, Mariana Mactas reveló cuál fue el resultado. “Negativo para Pampita, se hizo el hisopado de apuro porque se asustó después de que diera positivo Cora Debarbieri, una de sus panelistas, que están rotando para no coincidir todas en el piso“, reveló la periodista. Al mediodía, la exjurado del “Bailando por un sueño” confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.

Fuente: La Nación

