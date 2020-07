Pampita defendió a Wanda Nara y su vida de lujos

Todos sabemos que a Wanda Nara vive una vida de lujos y le encanta mostrar cada detalle. Primero lo hizo durante su relación con Maxi López, con quien tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto, y ahora lo hace junto a Mauro Icardi con quien tuvo a Francesca e Isabella.

Esta semana, la rubia inauguró su impresionante mansión en París con un gran asado para varias personalidades del fútbol y con Icardi como asador.

En su nuevo hogar, Nara tiene una piscina climatizada y un imponente jardín en donde los invitados de lujo se deleitaron con los manjares preparados. Entre los participantes se encontraban Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso, Leandro Paredes y su pareja Camila Galante, Sergio Rico y su novia Alba Silva y Keylor Navas y su esposa Andrea Salas.

En el programa de Pampita, “Pampita Online” mostraron algunas imágenes de la nueva casa de la empresaria y la conductora le dedicó unas palabras: “Es divina, y me gusta esa cosa argentina de que se juntan todos los chiquitos y juegan en el jardín. Se ve un montón de gente y las chicas también se juntan. Está bueno juntarse”.

“Me encanta todo, los hijos, las hijas, la casa el amor que se tienen, cómo tienen esta familia maravillosa. Se merecen todo porque la verdad es que Mauro es uno de los mejores jugadores del mundo y ella le administra la carrera”, agregó la modelo.

Al final Carolina hizo una firme defensa a Wanda Nara: “He tenido trato con Wanda, es muy amorosa pero no soy de su círculo de amigos. Me encanta todo, me parece bárbaro que disfrute de la vida, que muestre todo lo que se compra. No hay que tener miedo a lo que diga el otro, me parece que se lo han ganado con mucho laburo y se lo merece”.

