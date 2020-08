Pampita fijó postura tras el escándalo de los canjes de Vicky Xipolitakis

“Yo dije ‘qué genia. Cómo se organizó para conseguir los canjes’”, sentenció Pampita en su programa antes de presentar un informe con el escándalo que se generó con los audios que se filtraron de Vicky Xipolotakis pidiendo canjes a distintas marcas.

“No sé si estuvo tan mal, porque de última es de la marca puede decir ‘no me interesa’. No sé por qué mandaron el audio de Vicky para escracharla”, analizó la conductora de Pampita Online.

Luego, Pampita habló de su experiencia personal: “Yo los presupuestos los paso con un mensaje de voz mío, es lo lógico. Los que no tenemos mánager, hablamos directo con el cliente. A mí no me llamó tanto la atención lo de Vicky, al contrario me pareció ingeniosa que se le ocurriera a ella ofrecer el canje”.

Y cerró: “Yo me voy de vacaciones gratis porque soy Embajadora de un hotel y también nos regalan ropa a todos los que estamos en la tele. Uno arregla qué le sirve al otro y qué te sirve a vos”. (CM)

