Pampita iniciará acciones legales contra su ex niñera

Carolina “Pampita” Ardohain aún no se repone de la bronca y desilusión que le produjo la denuncia de la ex niñera de sus hijos, Viviana Benitez, quien la acusa de “maltrato psicológico y hostigamiento”. Sin embargo, la conductora ya dio instrucciones a su abogado, Fernando Burlando, para iniciar las acciones legales pertinentes contra la joven.

Además de la denuncia por “hostigamiento y maltrato psicológico”, Benítez desfiló por varios programas televisivos contando intimidades de Pampita, su vida familiar, su trato con Benjamín Vicuña, sus supuestas peleas con Roberto Grarcía Moritán, su flamante esposo, y hasta opinó sobre cómo es la conductora de Pampita Online (Net TV) como madre.

Se sabe que ya se encuentra en vigencia el llamado “bozal legal” para Benítez. Pero además, Fernando Burlando, abogado de la modelo y empresaria, detalló las demandas que iniciarán contra la joven.

“Para trazar un paralelismo, creo que Carolina es quien sufre concentrada la gran injusticia en la vida. No solamente porque tuve oportunidad de juntarme con todo el personal que trabaje en su casa, sino porque en todo esto hay una gran cuota de traición”, arrancó diciendo el reconocido letrado en un audio enviado a Marina Calabró.

Y explicó: “Desde el punto de vista jurídico, nosotros lo que vamos a hacer es una querella. Este tema está estudiado y se va a iniciar una querella por calumnias e injurias. También la denunció en la justicia, porque esta situación de revelar temas de la intimidad y conversaciones que no tenían que tomar estado público. Y además, no descartamos la posibilidad de denunciar penalmente otro tipo de situación”, concluyó.

A su vez, Calabró contó que también iniciarán una embestida contra algunos medios que no trataron el tema con la debida ecuanimidad.

Consultada por Pamela a la Tarde (América) sobre cómo cuida a sus hijos de todo el escándalo, Pampita explicó: “Mis hijos están de vacaciones en Chile y no ven redes sociales. Trato de cuidar su inocencia y que no estén conectados a lo que tiene que ver con mi trabajo. Estoy muy angustiada. Son días muy feos“, dijo sobre Bautista, Beltrán y Benicio, quienes pasarán Navidad con su papá, Benjamín Vicuña.

“Estoy enfocada en los últimos programas del año de Pampita Online. Hay que ponerle onda para que salga lindo, con alegría. Fueron difíciles estos días y una pena que justo pasara ahora. Pero trato de ver lo positivo de la vida y me agarro a eso para ponerle buena energía“, señaló. “Me aferro a mi marido e intento valorar las cosas lindas de la vida. Ya no podemos hablar del tema. Pusimos un bozal legal y se mandó todo a los canales para que ya no se hable de esto. Yo estoy tranquila, sé quién soy y cómo actúo en la vida. Quiero terminar el año con alegría“, remarcó angustiada. (Exitoína)

Comentarios

comentarios