Pampita le contestó a Wanda Nara, tras la polémica de la niñera

La botinera dijo ella no contrataba gente para cuidar a sus hijos y se lo tomó como un “palito” para Pampita, que está en medio de una causa con su ex empleada. La modelo la llamó y contó la conversación que mantuvieron.

Es una semana muy controversial para Pampita, luego de que su la es niñera la denunciara por sus condiciones laborales, Wanda Nara expresó en una entrevista que ella no contrata gente para cuidar a sus hijos, que lo hace ella, entonces rápidamente se pensó que era un “palito” para la modelo.

Viviana Benítez denunció a Carolina Ardohain por la relación laboral que mantuvieron, la acusa de hostigamiento, maltrato psicológico e irregularidades en el pago de su salario. Viviana fue la niñera de Bautista, Beltrán y Benicio durante cinco años, desde 2014.

Mientras la causa se sigue develando y avanzando en la Justicia, desde el Viejo Continente, Wanda dio una nota en la que parecería haber criticado a la modelo. “Tener niñera jamás fue una opción, nadie los cuidaría como yo”, dijo la rubia sobre sus cinco hijos: Benedicto, Constantitno y Valentino, de su relación con Maxi López, e Isabella y Francesca, con Mauro Icardi.

Al leer esto y enterarse de la polémica, Pampita salió a responderle a la rubia botinera. “A mí me parece que Wanda no tiene nada que ver con esto. Y no sólo me parece, ayer hablé con ella porque nosotras nos hablamos, y me dijo: ‘Te juro que esta entrevista la di hace dos semanas y este comentario está dentro de un montón de preguntas’, Nunca se imaginó que lo iban a levantar, ni que iba a suponer que era un palito directo”, reveló la modelo.

“Imaginate ella que está chocha en París, diciendo ‘le voy a tirar un palito’. No, nada que ver! Cada uno tiene la libertad de criar a sus hijos como le parece. Cuando uno da una entrevista, no todo es tan literal. Capaz está diciendo: ‘Yo soy la que los lleva al cole, la que les hace el desayuno’. Y tal vez tiene otra ayuda aparte, pero todo lo que tiene que ver con el tema de los chicos se encarga ella. No hay que juzgar”, finalizó desde su ciclo, Pampita online.

Fuente: Primicias ya

