Para el abogado de la madre de Facundo, la hipótesis sobre la desaparición forzada está “confirmada”

[CASO FACUNDO] "Hay una serie impresionante de medidas de prueba que el fiscal se ha dignado a realizar. La causa está en plena producción. Facundo no se accidentó, no caminó por un puente, no se cayó, ni nada de eso que es totalmente falso", dijo hoy el abogado @leandroapa9 pic.twitter.com/oxj4d8lDES

You May Also Like