Para el intendente de Tornquist, la restricción de horarios “no soluciona nada”

“El Estado hizo todo lo suficiente para tener camas de terapia y para equipararnos con respiradores y ahora depende de la responsabilidad de las personas. Aquel que no quiere contagiarse tiene que quedarse en la casa, pero también sé que hay muchas personas que no pueden quedarse porque tiene que comer”, siguió.

En ese sentido, dijo que “si no hay una contraorden que me obligue a hacerla, no voy a aplicar ningún tipo de medidas”.

