Para Frigerio, las PASO podrían suspenderse en los distritos sin competencia interna

En diálogo con radio La Red, Frigerio dijo que Juntos por el Cambio “está en contra de la suspensión de las PASO”, consideró que son “una muy buena herramienta para la competencia interna de las fuerzas políticas”, pero sin embargo -a título personal- consideró que “en los lugares donde no hay competencia no debería haber PASO”, y cada distrito debería tener potestad para suspenderlas.

