Para Frigerio, Macri “tiene un enorme rol como expresidente para consolidar la democracia”

“No leí el libro (de Mauricio Macri), lo recibí ayer en mi casa. Estoy empezando a leerlo. Creo que no soy quién para opinar sobre la decisión de Macri sobre su futuro político. También creo que tiene un enorme rol como expresidente, no tenemos muchos expresidentes que sirvan para consolidar la democracia”, sostuvo.

El exministro recordó que no forma parte de “ninguna mesa” de la oposición y que no tiene cargos partidarios y que “perdió distancia con varios dirigentes” del macrismo.

