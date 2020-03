Para intendente del PRO, Vidal sostendrá la “bandera de unidad en Juntos por el Cambio”

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), destacó que las prioridades del gobierno bonaerense de Axel Kicillof “son las mismas que las de los intendentes” y, tras definirse como “cien por ciento vidalista”, consideró que la ex mandataria María Eugenia Vidal va a sostener “la bandera de la unidad” en Juntos por el Cambio.

En una entrevista con Télam, Galli habló sobre el futuro de la provincia y la ex gobernadora y también elogió a Mauricio Macri, aunque opinó que el liderazgo final de ese espacio “irá decantando solo” con el correr de los meses.

Sobre la gestión de Kicillof, señaló que es “muy pronto” para poder compararlo con los cuatro años previos, pero resaltó que “hay una gran apertura de parte de los ministros” y esperan que eso “se plasme en la gestión”.

Télam: ¿Cómo es pasar de ser intendente oficialista a opositor ahora que fue reelecto para un segundo período?

Ezequiel Galli: Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, abiertos a trabajar en conjunto. Hay una gran apertura de parte de los ministros, que esperamos que se plasme en la gestión, y se vea en una mejora de la calidad de vida de los vecinos. Las prioridades de los intendentes son las mismas que las de la gobernación. Las hablamos el 2 de enero cuando nos recibió Kicillof.

T: ¿Qué diferencias hay con la gestión de Vidal?

EG: Es muy pronto para hacer una comparación. Estamos convencidos de que Vidal hizo un gran trabajo, fue una gran gobernadora y le dio mucho a la provincia en estos cuatro años. Veremos como es la de Kicillof, en unos años podremos hacer las comparaciones.

T: ¿Qué le reclaman hoy los intendentes a la provincia?

EG: Ya tuvimos una reunión con el ministro Sergio Berni por seguridad. La salud y la educación son los otros ejes centrales. En Olavarría hemos mejorado la calidad edilicia de 70 edificios y queremos seguir por el mismo camino, porque la escuela pública es la única que puede igualar oportunidades. Pero el mejor ejemplo fue el Fondo de Infraestructura Municipal de 2016 y 2017, cuando se hicieron obras para los 135 distritos, de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (que marca cómo se calcula la coparticipación de cada distrito). Ese dinero se distribuyó según correspondía, sin importar el color político.

T: ¿Qué opina de que su bloque no haya dado quórum para el proyecto que cambiaba el régimen jubilatorio de los jueces?

EG: Que haya un avasallamiento sobre la Justicia, con nombramientos rápidos del oficialismo, es una preocupación de todos en Juntos por el Cambio. Se pedía un análisis profundo de la modificación de la ley, porque una catarata de renuncias no es bueno para la institucionalidad y la división de poderes. Siempre es mejor un buen debate.

T: ¿Quién lidera hoy Juntos por el Cambio a nivel nacional?

EG: Para mí, el líder siempre va a ser Mauricio Macri porque yo me metí en política tomándolo a él como referente por su gestión en la Ciudad. Pero después de una derrota los espacios empiezan a tener discusiones internas y eso va a ir decantando solo con los meses. Hay otros liderazgos, y seguramente el radicalismo querrá tener los propios, tal vez deba definirse en una PASO, como ya se hizo en 2015. Pero lo bueno es mantener la unidad del espacio, que todos sigan confiando entre sí, porque eso es lo que votó más del 40% de la ciudadanía.

T: ¿Y usted cómo se ubica en ese espacio?

EG: Yo soy cien por ciento vidalista. Internamente voy a trabajar para ella, esté donde esté. Ella me representa por completo y no es una referente solo de PRO. Ella va a llevar adelante la bandera de la unidad de Juntos por el Cambio, hoy la veo sosteniendo esa bandera por la que tanto trabajó como gobernadora. Para mí es la candidata natural en la provincia, pero dependerá de cómo se vayan dando las cosas. No es tiempo para candidaturas. Creo que hubo muchas situaciones coyunturales que la llevaron a perder, pero debe ser una de las dirigentes con mayor imagen en la provincia y el país.

T: ¿Vidal quiere ser Presidenta?

EG: Nunca la escuché decir eso. La verdad que es muy difícil y son muy pocos los que llegan. Mi opinión es que a futuro podría ser una gran candidata, tiene tiempo, pero la verdad es que nunca habló de eso. Habrá que ver la coyuntura.

T: ¿Cuál es su autocrítica después de haber perdido la elección en la provincia? ¿Tendrían que haber desdoblado la elección?

EG: Yo coincidía con los que querían hacerlas separadas, pero hoy digo que no sé si hubiera sido bueno para el resultado. Se tomaron decisiones, algunas con el tiempo se vio que fueron erróneas, otras fueron buenas pero criticadas, pero lo que se hizo se hizo con convicción. Hoy lo único que marco es que podríamos haber tenido más apertura, eso hubiera sido importante. No estoy pensando en personas en particular, sino en haber escuchado más y ser más abiertos políticamente

