Para Soria, el desafío de su gestión es avanzar con “cambios” para dar “transparencia”

“Hace un año atrás ni siquiera sabíamos como jueces y fiscales entraban a escondidas en la Casa Rosada, no teníamos estas pruebas. Hace un año atrás no teníamos los llamados de Pepin Simón a jueces para robarle una empresa a sus propietarios, no lo sabíamos. Creo que hay avances significativos y que en definitiva es la Justicia la que tiene que empezar a funcionar como corresponde “, concluyó.

