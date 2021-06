Para superar la pandemia es necesaria una alianza global con países de ingreso medios, afirma la Cepal

En la reunión, realizada bajo el tema “Afinando el enfoque del sistema de desarrollo para abordar las necesidades de los países de ingreso medio”, Bárcena indicó que el PBI per cápita no debe ser el único criterio para definir los niveles y necesidades de desarrollo y no puede ser utilizado para excluir a los países de ingreso medio (MIC, por sus siglas en inglés) del financiamiento concesional y preferencias comerciales.

