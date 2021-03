Parálisis del sueño: qué es, por qué se produce y cómo combatirla

La parálisis de sueño es una experiencia que puede ser desesperante. En línea con la clínica Mayo, se la describe como una incapacidad temporal para moverse o hablar mientras se quedan dormidos o al despertar.

Y se suma que esos episodios suelen ser breves. Así todo, provocan miedo. “Es probable que seas consciente del trastorno y no tengas problemas para recordarlo después, aún si no tienes control sobre lo que te sucede”, destaca.

Sucede que “esta inmovilidad temporal que se presenta durante el ciclo REM evita que tu cuerpo se mueva para actuar los sueños”.

En ese momento, se entremezclan las imágenes de los sueños con la realidad. Las pesadillas pueden parecer verdaderas pro algunos minutos y disparan la desesperación.

La parálisis se da cuando el cuerpo se despierta pero el cerebro no. Por lo tanto, las personas ven, escuchan y sienten todo lo que sucede a su alrededor pero no puede accionar sobre eso.

El periodista Mario Masaccessi contó que le suele suceder este tipo de episodios. “Me pasa seguido, pero nunca fui al médico. Cuando me ocurre tengo mucho miedo dentro de mi casa. Siempre me despierto paralizado del cuello para abajo y en mi cabeza consciente de que me puedo mover, pero no puedo”, relató en una entrevista a Paparazzi. “Si llega a haber alguien en casa en ese momento y si me quiero rajar, o si quiero reaccionar o disparar, no puedo porque todo mi cuerpo está inmóvil. Me cuesta mucho reincorporarme, es tremendo”, sumó en la nota.

Lo que se recomienda para evitar tener parálisis del sueño es hacer “limpieza del sueño”. Para eso es necesario dormir regularmente un mínimo de 7-8 horas, reducir el uso de pantallas durante el día y eliminar los dispositivos electrónicos antes de ir a dormir.

