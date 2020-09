Paro de dos horas en el Indec y reclamo de un salario de bolsillo de casi 73 mil pesos

Los delegados de la ATE en el organismo, Fabio Peñalva, Marcela Almeida y Raúl Llaneza, indicaron hoy en un comunicado que “la pérdida de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2015 del salario categoría DO a agosto último fue del 35,8 por ciento”, y señalaron que “el ingreso de referencia de diciembre de ese año -actualizado- debería ser de 49.744 y no de 31.932 pesos”.

