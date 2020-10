Patricia Bullrich apuntó contra Sabina Frederic: “Vuelva a la universidad”

Para cerrar, Patricia Bullrich añadió: “La Argentina no tiene ley, estamos viviendo como si fuera el lejano oeste. Acá tuvimos un problema muy serio y es que Alberto Fernández llegó al poder sin poder. Y las primeras imágenes de la cuarentena lo pusieron como en una especie de lugar de privilegio donde la gente decía ‘qué estadista, mirá los power point que hace, es un profesor’. Él se la creyó y como se creyó eso hizo que todos los argentinos paguemos la necesidad de que tenga un poder que no es una realidad”.

Cabe recordar que la Universidad de Oxford confirmó que ya no tendrá en cuenta los datos locales sobre los casos de Covid-19, debido a que las cifras no son confiables.

