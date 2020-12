Patricia Bullrich defendió a los rugbiers ante las críticas por los tuits racistas: “Fueron víctimas del ‘vamos por todo’”

Para Bullrich, los rugbiers que escribieron repudiables mensajes en Twitter “fueron víctimas de una persecución violenta, a destiempo, sólo porque hubo un sector que consideró que el homenaje a Diego Maradona había sido pobre”. Los jugadores se disculparon por no haber hecho una conmemoración al Diez en el partido disputado ante los All Blacks del sábado, por lo que fueron muy cuestionados.

