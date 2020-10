Patricia Bullrich halagó a Cristina Kirchner: “Su jugada fue inteligente”

En ese sentido, negó que haya un enfrentamiento con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, líder del sector de los moderados. “Yo no soy versus Horacio, toda mi vida he trabajado junto a Horacio“, apuntó.

Con respecto al armado de Juntos por el Cambio para las elecciones de medio término, la exministra de Seguridad aseguró que no se imagina siendo candidata a diputada nacional. “No hemos discutido mi candidatura, no tengo una decisión tomada“, contó. Y admitió: “No quiero ser diputada, ya he sido tres veces”.

