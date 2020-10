Patricia Bullrich: “La usurpación de tierras es posible porque hay un gobierno que no se hace cargo del problema”

Luego, añadió: “En Guernica, el desalojo debería haber ocurrido hace ya largas semanas. Desde la Provincia argumentaron que no contaban con los recursos y, en vez de pedir ayuda a Nación, permitieron que los terrenos continuaran tomados. En la Patagonia hay un sinfín de usurpaciones con el mismo modus operandi: encapuchados arremeten de forma violenta, cercan a los vecinos y los privan de su libertad. La respuesta del gobierno no puede ser el intercambio de tierras a condición de que cesen los hechos de violencia”.

You May Also Like