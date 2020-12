Patricio Giménez enfurecido por lo que pasó en los últimos días en la web

Shadowban, o shadowbanning es una de las maneras que tiene Instagram para bloquear contenido en su plataforma, provocando que publicaciones de ciertos usuarios no aparezcan en la sección de últimas noticias o en las stories más recientes, y se aplica cuando hay cuentas que no cumplen con las normas y condiciones de uso. (Exitoina)

“Es el fiel reflejo de la Argentina de la que elegí irme. Gracias por mostrarse como son. Me encanta porque son tan berretas, es lo que hacen. Adoctrinar, ponen el que existió y no existió”, aseveró Patricio.

“Hagamos un encuentro nosotros dos, vos que sos del barrio y yo no, juntémonos, charlemos las cosas como me dijiste vos. Te pido, televisalo, yo consigo dos sponsors“, declaró Pato Giménez.

Patricio Giménez está indignado por lo que le sucedió durante los últimos días en la web e Instagram: su cuenta en esa red social no aparece en las búsquedas y ya no está más en Wikipedia. El músico puso el grito en el cielo debido a esta situación, y habría apuntado duramente contra Jorge Rial.

