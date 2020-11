Patricio Giménez habló de su pelea con Jorge Rial

Pero luego volvió a hablar de su conflicto mediatizado: “Yo estoy más por el lado de la música. Si me atacan, respondo. Sino yo soy una persona de paz. Prefiero dedicarme a eso y no meter gente en el medio“.

Sobre la realidad argentina también modificó su opinión: “Si mi deseo es que obviamente esto baje y se calme y mejore pronto. Como un deseo lo digo. Señalame una persona que no esté angustiada o triste en este momento. Todos los estamos. No es un buen momento pero hay que salir adelante. Espero que sea de la mejor manera posible“, agregó.

“Hoy ya prefiero estar en paz. No meterme. Está todo muy crispado. Sentí mucho amor pero entiendo que desde otro lado no. Cuando uno decide poner el norte y la energía mía en algo“, dijo Giménez de un ánimo completamente diferente al que mostró la semana pasada.

