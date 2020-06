Paul McCartney cumple 78 años y lo festeja con un disco reeditado

Lleva consigo esos temas inoxidables que hacen estallar a estadios repletos con su sencillez y sensibilidad a través de los años.

Poco puede decirse de un tipo como Sir Paul que no se haya sido dicho antes. Después de todo, ese señor que aún empuña el bajo como cuando era un adolescente y canta aquellas canciones que todavía hacen vibrar a millones, es nada más y nada menos que un Beatle y siempre será marcado por esa experiencia juvenil que lo terminó transformando en una de las estrellas globales más celebradas y reconocibles de las que se tenga registro.

Eso es seguramente lo que alimenta su vitalidad, lo que lo lleva a no dudar en recorrer los escenarios del mundo año tras año. Paul McCartney es una leyenda, un tesoro, uno de los héroes que nos quedan, y en una época en la que empezamos a despedirnos de ellos uno a uno, bueno es festejar a los que todavía tienen la vitalidad como para satisfacer nuestro amor por la música.

El día tan esperado por todos los fanáticos es el 31 de julio, el décimo álbum en solitario de Paul, aclamado por la crítica y universalmente querido, Flaming Pie será el último en recibir el tratamiento Archive Collection, que se lanzará en formatos que incluyen 5CD / 2DVD / 4LP Collector’s Edition, 5CD / 2DVD Deluxe Edition, más 3LP, Ediciones 2LP y 2CD.

Todos los pedidos anticipados digitales para el lanzamiento de la colección de archivo de Flaming Pie incluirán el EP ‘Young Boy’. También disponible como una compra independiente, el EP recrea el maxi single ‘Young Boy’ de 1997 y presenta el single remasterizado ‘Young Boy’ de Flaming Pie , una versión casera de la canción, el lado B original ‘Looking For You’. y extractos de ‘Oobu Joobu Part 1’ también del single original. Los dos videos musicales de la pista se han restaurado y también se publicarán el mismo día.

Dos EP adicionales estarán disponibles para pre-pedido con ‘The World Tonight’ que llegará el 26 de junio y ‘Beautiful Night’ el 17 de julio.

Lanzado originalmente el 5 de mayo de 1997, Flaming Pie puso fin a una brecha de cuatro años entre los álbumes de estudio de McCartney. Grabado en gran parte a raíz de la participación de Paul en la curaduría y el lanzamiento de la serie The Beatles Anthology , Flaming Pie fue moldeado e inspirado por esa experiencia, y Paul comentó en ese momento “(The Beatles Anthology) me recordó los estándares de The Beatles y el estándares que alcanzamos con las canciones. En cierto modo, fue un curso de actualización que estableció el marco para este álbum “. Producida por Paul, Jeff Lynne y George Martin y con un elenco de apoyo de familiares y amigos, incluidos Ringo Starr, Steve Miller, Linda McCartney y su hijo James, Flaming PieEs a partes iguales una clase magistral en Songcraft y un estallido sostenido de alegre espontaneidad. Con destacados que van desde el inspirador e inspirador estreno ‘The Song We Were Singing’ hasta la estridente canción principal (llamada así por una cita de una entrevista temprana de John Lennon sobre el origen del nombre de The Beatles: “Fue una visión: un hombre apareció en un pastel en llamas y les dijo: ‘desde hoy son Beatles con una A’ ” ) al pensativo ‘Calico Skies’, y con los singles ‘Young Boy’, ‘The World Tonight’ y ‘Beautiful Night ‘ Flaming Pierepresentaría otro pináculo en el catálogo en solitario de Paul: lanzado a través de críticas entusiastas, el álbum sería el lanzamiento comercialmente más exitoso de Paul de los años 90, logrando sus posiciones más altas desde los años 80 y recibiría certificaciones de oro en los EE. UU., Reino Unido y Japón y más.

Como el decimotercer lanzamiento de la Colección Paul McCartney Archive, Flaming Pie estará disponible en formatos que incluyen una caja de edición de lujo numerada y limitada de siete discos (5CD / 2DVD) compuesta por el álbum original remasterizado en Abbey Road Studios, 32 pistas de audio adicionales incluyendo grabaciones caseras y demos sin escuchar, grabaciones de estudio alternativas, mezclas aproximadas y lados B, incluidas selecciones de Oobu Joobu partes 1-6, Flaming Pie At The Mill CD (la gira de Paul de su estudio de una hora de duración), contenido de video que incluye In The Mundo esta nochedocumental, videos musicales originales, EPK, entrevistas, actuaciones y material detrás de escena, un libro de 128 páginas que contiene imágenes inéditas de Linda McCartney, ilustraciones del álbum ampliadas de los archivos y la historia detrás del álbum escrito por Chris Heath, que incluye información pista por pista, recetas y nuevas entrevistas con Paul, Ringo Starr, Jeff Lynne, Steve Miller y el personal clave del álbum, notas de estudio, letras escritas a mano, la edición de 1997 de Flaming Pie de Club Sandwich , el periódico oficial del Paul McCartney Fanclub , audio HD descargable de 24 bits a 96 kHz y más.

