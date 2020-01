Paulo Londra en total silencio, desde la acusación de Lyna

El cantante no se ha expresado sobre lo denunciado. La joven española aseguró que él la tiene bloqueada del celular.

Después de publicar un revelador hilo en Twitter, la joven española Lyna Bekkinche contó a este portal cómo fue qué conoció a Paulo Londra, quedó embarazada de él y luego el artista junto a su mejor amigo la influenciaron para que aborte al bebé, cuando esta no era su voluntad original.

Desde cuando se conoció la denuncia este sábado, el cantante no realizó ningún tipo de expresión o comunicado a través de ninguna vía, manteniéndose hasta el momento en un silencio absoluto.

Lyna contó que al no tener ninguna novedad de Londra y su entorno, logró conseguir su teléfono, pero no se pudo comunicar: “Alguien me dio el número de Paulo. Le mandé un mensaje para hablar, pero ya me tenía bloqueada”. (Rating Cero)

