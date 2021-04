Pergolini y la explicación sobre su salida de Boca

A menos de 24 horas de haber presentado su renuncia y haberlo comunicado en su cuenta de Instagram, Mario Pergolini habló en el cierre de su programa de radio sobre sus sensaciones y los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. “Estoy frustrado”, reconoció, aunque marcó el gran trabajo de Ameal al frente del club y aseguró que el fútbol “está apartado”.

“Cuando estábamos en campaña y tuvimos la suerte de sumar a Román, quien era sin dudas quien definía todo esto, yo les había planteado, y lo he hecho público, que no iba a ser la gran diferencia, que tenía varias cosas para aportar y llevar a delante”, comenzó contando el conductor sobre sus ilusiones a la hora de comenzar este proyecto, luego de recordar su renuncia al cargo de vicepresidente 1ro de Boca y de la importancia de haber ganado por la grandeza del club y el amor que el siente por el “Xeneize”.

En su relato explicó también su creencia sobre que cada uno tiene que hacer las cosas que sabe hacer y si no correrse, tras aclarar que sus ideas no pasaban por el fútbol y que no es un gran fanático de la pelota, sino de Boca: “Noté que no podía llevar a cabo mi visión, pero creo que el club lo va a hacer tarde o temprano. Yo necesito ser más ejecutivo. A lo mejor, mis tiempos no son los de Boca“, afirmó.

“Uno se tiene que correr de los lugares y no quedarse porque el lugar es bueno e importante. Es increíble lo que produce estar en un lugar tan respetado y grande. Lo van a terminar haciendo pero no de las formas que a mí me gustaría o me parecía que fueran las correctas. Las comunicaciones tienen que ir todas en conjunto y llevarse de una sola forma. Tienen que tener cierta coherencia y cuando no puedo estar ahí eso se rompe porque no tengo qué aportar. Lo hice con la televisión. Me parece que ocupar lugares por haberlos conseguido y dormirte no tiene sentido”, agregó.

“La verdad es que me veo un poco limitado en lo que puedo hacer”, reconoció y además dijo que sentía que sus propuestas quedaban a mitad de camino. “No estoy enojado, sino estoy frustrado y un poco triste“, reconoció también.

Luego hubo elogios para Jorge Amor Ameal y algún palito para Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo, aunque sin nombrarlo. “Por el lado del fútbol mucho no me puedo meter, a lo mejor no coincide con mi visión. El lugar era buenísimo pero yo no podía ser. Yo no encontré la forma de cómo hacerlo“, explicó sobre la forma que se maneja el Consejo y agregó que “el fútbol está apartado”.

“Ameal es un tipo increíble, bueno, sincero, frontal y que pone por delante de todo a Boca”, halagó al presidente y luego hizo lo propio con el Diez que también es vice: “Ni tengo que decirles de Riquelme, ídolo indiscutible, de un tamaño gigantesco, que también quiere lo mismo. No tenemos todos las mismas visiones o por ahí sí y yo no sé cómo servirles a ellos para que esto funcione”.

Para finalizar dejó en claro que considera que el club está en buenas manos y que siempre habrá “chisporrotazos” como en todos lados. “Si uno no sirve para lo que fue elegido, se tiene que correr. Y yo opté por eso”, cerró.

