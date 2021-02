Pía Shaw se suma a Los Ángeles de la Mañana

El 11 de diciembre pasado Pía Shaw se despidió de América. “A mí me da mucha alegría poder irme de un lugar donde la gente me quiere, me trata bien. Toda la semana hemos hecho chistes de mis despedida, sin ningún problema. Eso habla de lo bien que me voy de acá. El canal acepta que yo pruebe por otros caminos… Acá pasé una etapa divina. No sé que voy a hacer. Soy una agradecida. Soy una apasionada de este trabajo, le pongo mucho, y creo que el medio lo ve“, aseguró en ese momento en Informados de todo.

Y este viernes, la periodista contó que firmó contrato para ser la nueva angelita de LAM. “Estoy muuuuy feliz de compartir con ustedes que me siguen en el dÍa a día, que comienza un nuevo rumbo laboral, me sumo como angelita a @losangeles_ok por @eltrecetv 👏“, expresó en sus redes sociales.

“❤️Gracias @angeldebritooki por tu paciencia y tu confianza. 🙏🏻 ❤️A cada una de mis futuras compañeras a quienes conozco, feliz de que este 2021 comience de la mejor manera junto a ustedes @maitepenio @antaboada @cinthia_fernandez_ @breymariana @yanilatorre. Voy a ser una angelita y lo queria compartir con ustedes. HOLA LAAAAM 🥰“, agregó.

Por su parte, Ángel de Brito también dio la noticia en su cuenta de Twitter: “Bienvenida @piashaw a @LosAngeles_ok nueva Angelita oficial. Por fin! #lam“.

Fuente: Revista Pronto

