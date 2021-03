Picantísima reacción de Cinthia Fernández luego de que Defederico asegurara que sufre ataques de pánico

Desde que Matías Defederico y Cinthia Fernández tomaron la decisión de separarse definitivamente, la tensión fue en aumento. Jamás lograron llegar a un acuerdo en lo que respecta a la manutención de las tres hijas que tienen en común sumado a todos los problemas y detalles que fueron surgiendo en el medio y derivaron en escándalos mediáticos.

Pero en las últimas horas, el ex futbolista dio una nota en la que contó que durante muchos años, sufrió ataques de pánico. La situación incluso llegó a un punto en el que tuvo que tomar medicación para poder controlarlos. Consultada al respecto por este tema en LAM, Cinthia se mostró bastante escéptica.

“Pánico me va a tener que tener a mí“, disparó con ironía y agregó: Lejos de conmoverse, Cinthia insistió: “Pero para ir a los boliches no tenía ningún ataque de pánico“. Y remató: “La verdad es que no me interesa nada que tenga que ver con su vida por lo que no sé si dice la verdad o no“.

En uno de los últimos enfrentamientos mediáticos que mantuvieron, ella le reclamó el hecho de haberse tomado vacaciones aún cuando debía bastante dinero por los alimentos de las nenas. También reprochó que él aún le debía dinero por los libros que compró para el colegio y los uniformes del año pasado.

Lo cierto es que el vínculo entre ambos es pésimo y al parecer, no hay nada que él pueda contar que haga que Cinthia se olvide de las diferencias que los enfrentan. (Pronto)

