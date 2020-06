Piden “ser muy cuidadosos” ante el incremento de casos de coronavirus

En ese marco, insistió: “El Estado está presente. La ayuda está llegando a todos lados, pero se van dando distintas situaciones críticas y la vamos resolviendo. Lo cierto es que desde el Estado se ha armado una gran red que da asistencia alimentaria y ayuda a la gente que quizás no puede salir de su casa o que no tiene ingresos”.

En declaraciones a radio La Red, Arroyo contó que “hay mucha gente que la está pasando mal, está angustiada porque no puede salir a trabajar y no tiene ingresos”, y señaló que esos mismos vecinos “también están muy preocupados por el riesgo de contagio”.

