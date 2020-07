Pidieron juicio oral para un médico y un enfermero del Ejército por crímenes en el centro clandestino “La Escuelita”

El auxiliar fiscal Pablo Fermento, integrante de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, solicitó la elevación parcial a juicio oral del ex oficial médico Humberto Adalberti y del ex suboficial enfermero Adalberto Bonini, ambos imputados en el marco de denominada causa que investiga el accionar del V Cuerpo del Ejército, por delitos cometidos en el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”, que funcionaba durante la época del terrorismo de Estado en una vieja casona situada en el predio militar.

