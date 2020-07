Plasma: la Justicia porteña rechaza un pedido para dos contagiados

Argumentó que se había violado su derecho a la igualdad, porque ante dos casos idénticos, en el Penna habían accedido a brindar el tratamiento y en el Pirovano no. También indicó que su madre aún no había recibido el plasma. Días después de su presentación, informó que había muerto.

Pero la jueza también subrayó que el plasma “no es un tratamiento ni un paliativo aprobado por la ciencia médica”, por lo que no resultaba exigible. Y que la decisión de incluir o no a un paciente en un ensayo clínico está reservada al criterio médico, y sólo puede ser objeto de control judicial “si se demostraba su irrazonabilidad, lo que no ocurría en el caso”.

