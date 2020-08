Polémica declaración de Tusam contra el lenguaje inclusivo

El hipnotizador aseguró que “usar la e” no sirve de nada si “no sos inclusivo también en otros aspectos”.

El debate sobre el uso del lenguaje inclusivo está más candente que nunca y Tusam no quiso quedarse afuera. Sin pelos en la lengua, el hipnotizador se animó a mostrarse crítico con el uso de la “e” a la hora de referirse a los géneros.

Todo comenzó cuando en el programa Mitre Live le preguntaron si le gustaría tener hijos. “No estoy cerrado al amor en absoluto, me gusta la vida de estar bien, que se yo. Ojalá pueda tener un hijo, o hija, digo hijo como genérico, me niego a decir hije”, aseguró.

Consultado por los motivos por los que no quería usar la “e”, Tusam manifestó: “El que lo quiera usar que lo use pero que lleven la bandera de la inclusión por cambiar una letra no, decilo, expresate como quieras pero no me pongas la bandera de la inclusión porque la inclusión es saber el lenguaje de señas. Es mucho más la inclusión. No te podes poner la cocarda de un ser humano bueno en la tierra, inclusivo cuando cambias la letra final”.

“Sos inclusivo cuando realmente te ocupas. Si haces una pagina web, sea para todo el mundo. Que si te pones una mascarilla sea transparente para aquel que lee los labios. Eso es ser inclusivo, no cambiar una letra. Si vos querés cambiar una letra, perfecto, cambiala. Bienvenido. Pero no te pongas ninguna cocarda porque no va por ahí la inclusión flaco. No me molesta que lo usen, me molesta que por esa estupidez se pongan una cocarda que no va“, agregó malhumorado.

El hipnotizador también criticó que el presidente Alberto Fernández utilice este lenguaje: “No me gusta que hable con lenguaje inclusivo. Entiendo que lo hace para ser escuchado por un sector. Tal vez por su situación personal por su hijo que es transformista. Si sé que tiene una parte femenina, no sé si lo hace por ese lado pero la verdad no me gusta“.

Finalmente, para cerrar, el artista remató: “Si vos queres hablar con la e, habla, todo bien pero calladito, no te pongas la cocarda de la inclusión. La inclusión es más profunda. No realizar eso que no va por ahí la inclusión. Vos haces pagina web, perfecto. ¿La puede escuchar un ciego? ¿Están todos los links para que no pase nada?, eso es ser inclusivo. Vos sos youtuber. ¿Subtitulas todos los videos o pones los programas para que se subtitule todo?. Eso es ser inclusivo. No ´e´, Es muy fácil. sos un vago en el mundo de la inclusión“. (Pronto)

