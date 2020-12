Polémico mensaje de Mariana Nannis para Claudio Paul Caniggia y su novia

Desde que Claudio Paul Caniggia blanqueó su noviazgo con Sofía Bonelli, Mariana Nannis explotó de furia. En medio de trámites por su escandaloso divorcio con el exfutbolista, la mediática sigue fulminando a su ex y a su actual novia.

En esta ocasión, la madre Alexander, Axel y Charlotte criticó el cuerpo de Claudio Paul y también arremetió contra la apariencia de Sofía. A través de sus historias de Instagram, Nannis publicó una imagen de su ex y la modelo disfrutando del mar muy enamorados y escribió filosa: “Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan, pero no me apena“.

Luego fue por más y lapidó a Sofia: “Jodete por andar con el tro… del Faena“. Y junto a la postal agregó la canción “Estoy saliendo con un chabón” de Los Sultanes.

Fuente: Diario Show

