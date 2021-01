Polino reveló el íntimo motivo por el cual el Polaco se quebró en MasterChef

El jueves por la noche el Polaco vivió una noche para el olvido en MasterChef Celebrity, luego de que su lomo Wellington le saliera como esperaba y se ganara el delantal negro que lo catapultara directo a la gala de eliminación del domingo. No solo eso. El artista se quebró y estuvo al borde de las lágrimas por la aparente impotencia de no lograr cocinar la carne hojaldrada.

