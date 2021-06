Por primera vez hubo más divorcios que casamientos en CABA

“Lo que no es estrictamente presencial de alguna manera se recuperó (durante los meses de cuarentena), pero el matrimonio no se puede hacer de otra manera” , explicó.

“En el año 2020 hubo una cantidad similar de divorcios que años anteriores, lo que cambió es que mucha gente no se casó porque no podía y en realidad lo que hubo fue una postergación forzada de los casamientos “, dijo a Télam el director general del Registro Civil porteño, Fernando Bargallo.

You May Also Like