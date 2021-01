Por primera vez, la cocinera de Diego Maradona habló de su muerte

Romina Milagros Rodríguez, alias “Monona”, fue la cocinera personal de Diego Maradona y rompió el silencio en diálogo con Rodrigo Lussich para contar cómo fue la muerte del ex futbolista el 25 de noviembre de 2020, hecho del cual fue testigo.

La cocinera le brindó una entrevista a El Show de los Escandalones que saldrá este domingo a las 20 horas en América, pero en Intrusos en el espectáculo dieron un impactante adelanto en el que ella relata cómo fueron las últimas horas con vida del ídolo popular argentino.

Monona desmintió que Diego Armando Maradona no haya comido la noche anterior a su fallecimiento, ya que indicó que le había dejado seis sándwiches de miga la última vez que lo vio con vida, y que al día siguiente había solo cinco en su habitación.

“Me acuerdo del día que volvió, que me dijo, ‘viniste, Monona, llegaste. Era hora’. Yo iba y volvía, y después lo último que hablé con él fue a la noche. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un te. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no”, detalló la empleada doméstica.

“Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió”, enfatizó angustiada, y agregó: “Se iba a sacar la remera pero no quería. ‘Quiero dormir’ decía”.

Cómo fueron los intentos de reanimación a Diego Maradona

“¿Cómo fue el otro día a la mañana?”, indagó el periodista de América, y Romina contestó: “Ese día no… fue mucha locura”.

Al ser consultada sobre la versión que indica que la enfermera escuchó a Diego moverse en la habitación por la mañana, Monona dijo que no sabe si eso es verdad. “Yo cuando lo vi a él, ya estaba”, declaró la cocinera, explicitando que pudo ver a Maradona ya fallecido.

“Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme Decían ‘1, 2, 3, vamos’”, expresó Rodríguez con congoja, haciendo alusión a los intentos de reanimación que recibió el exfutbolista. “Contaba la enfermera cuando hacía en el RCP”, añadió Romina.

“¿No había manera de reanimarlo?”, preguntó Lussich. “No, para mí no”, contestó Monona con tristeza.

“Me acuerdo de ese día todo, todo me acuerdo”, aseveró la testigo de la muerte de Diego Maradona.

Rodrigo Lussich agregó que en la entrevista completa que pronto saldrá al aire, Monona contó con lujo de detalles cómo el grupo de personas presente en la casa del barrio San Andrés intentó revivir a Diego, además de revelar cosas inéditas de su convivencia con él, ya que tenía una excelente relación con este y sus hijas. (Exitoina)

Comentarios

comentarios