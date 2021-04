Por un error del Registro Civil nunca pudo votar, trabajar en blanco ni reconocer a sus hijos

Hace 36 años, el salteño Pablo Alejandro Ramos fue inscripto en el Registro Civil de Lerma como “Paola Alejandra”. Aunque desde hace muchos años reclama por sus derechos, nadie le dio una solución. Nunca votó, tampoco logra registrarse para trabajar en blanco y con changas como albañil intenta mantener a sus cinco hijos, que tampoco pudo tampoco reconocer.

En un video difundido en un medio salteño relató su situación: “Ya no sé que hacer. La justicia no me da soluciones y sigo perdiendo trabajos. Mi vida no existe. Nunca pude votar. Quiero comprar algo con mi documento y no puedo. Piensan que es falso porque está sobreescrito. Y cuando me piden mi partida de nacimiento, ya no sé qué decir. No soy nadie. No tengo identidad por culpa de gente negligente”.

Es hijo de una pareja de trabajadores rurales. Cuando llevaron sus datos para inscribirlo como ciudadano argentino hace más de tres décadas, quien los atendió le cambió inexplicablemente el nombre y el sexo. Cuando le llegó el DNI a los 8 años, quisieron disimular la equivocación sobreescribiendo el nombre Paola con las letras “b” y la “o”.

Verónica Saicha, autoridad del Registro Civil, aclaró: “Tomamos conocimiento de esto a través de los medios. Durante toda la mañana nos estuvieron consultando sobre esta situación, pero sin una resolución judicial no podemos resolver este error”. Y añadió: “Este no es un error cometido durante mi gestión pero estoy dispuesta a hablar con él. Incluso a llamarlo para atenderlo personalmente, y hablar este tema”.

En Argentina, se registran la mayoría de los nacimientos pero no todos se inscriben e identifican. La imposibilidad de ejercer su derecho a la identidad tiene un gran impacto a lo largo de la vida y, en consecuencia, conduce a la vulneración de otros derechos tales como la salud, la educación y el derecho al trabajo.

Desde el Renaper -a partir de octubre del año pasado se creó el Certificado de Pre-Identificación- indicaron que “toda persona no identificada, sin importar su edad, puede inscribir su nacimiento en los registros civiles por vía administrativa, cuando, hasta el momento, al tratarse de mayores de 18, debía realizarse por vía judicial”.

