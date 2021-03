Por una salud popular y feminista. Escribe Estefania Cioffi (*)

Tenemos un 40% de pobreza del cual la mayoría son mujeres, lesbianas, travestis y trans. Aunque contamos con estadísticas binarias que no nos permiten reflejar la situación de la población trans y travesti sabemos que esta es aún más crítica. Si vemos entre las personas más pobres, el 63% son mujeres cis, si en cambio vemos las personas más ricas, ese porcentaje se invierte y el 63% son varones cis. Esto se debe a múltiples factores, pero uno crucial y sobre el que tenemos que trabajar de forma urgente es la distribución de las tareas de cuidado que recaen principalmente sobre mujeres, lesbianas, travestis y trans; estas tareas, imprescindibles para el sostenimiento de la vida, son realizadas por nosotras de manera no remunerada (y cuando se realizan a cambio de un salario, se da bajo condiciones de extrema precarización), limitando a su vez las posibilidades de inserción laboral (razón por la que las mujeres cis cuentan con peores ingresos y más dificultades de ascenso laboral que los varones cis). El 88% de los hogares monoparentales está a cargo de mujeres. La pandemia por Covid 19 y la crisis consecuente demostró que estas tareas de cuidado son la columna vertebral de la reproducción de la vida, con las compañeras sosteniendo los comedores en los barrios populares, las promotoras de salud yendo casa por casa y, por supuesto, quienes trabajan en salud, campo sumamente feminizado.

