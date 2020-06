Pratto siente que los futbolistas “no son escuchados” en el tema de la vuelta a los entrenamientos

“Cuando decidimos no entrenar, nosotros habíamos vuelto de Ecuador y había un protocolo tremendo en el aeropuerto y en ese momento no se sabía bien qué era el virus, pero ahora es diferente y se saben más cosas”, finalizó diciendo Pratto sobre la situación imperante tras una inactividad de más de tres meses.

“Hay una incertidumbre gigante por el futuro inmediato y por el año que viene. Conozco a gente del ascenso a la que no le van a firmar el contrato porque no se sabe que torneo se va a jugar. Y los que tenemos contratos vigentes queremos saber cuándo vamos a volver”, remarcó.

En referencia al tema de las provincias, Pratto aseguró entender “lo que pasa con la pandeima de coronavirus y la situación de Buenos Aires, pero también que la provincias donde se pueda volver a trabajar se podría hacer con los protocolos. Y eso no lo siento como una ventaja, sino que ´por el contrario, me pondría contento”.

You May Also Like