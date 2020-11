Precios Máximos: el Gobierno avanza en un desarme del plan y habilitará aumentos en 300 productos

Desde el área que conduce Paula Español precisaron que “se empezará por deslistar los productos más suntuarios, aquellos que no están en la canasta básica , como bebidas alcohólicas y otros no esenciales”, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la agencia Télam . Por otra parte, explicaron que “la próxima semana se inician las reuniones con las empresas productoras, para ponernos de acuerdo en qué productos y cómo se va a hacer el deslistamiento”.

You May Also Like