Preocupación en Coronel Suárez por un caso sospechoso de rabia humana

“Estimamos que en las próximas 48 o 72 horas llegará el resultado que confirmará o descartará la rabia en humanos. En caso de confirmarse, sería una situación grave porque hace 12 años que no hay un caso en el país y 40 años en la provincia. Si no se confirma, servirá para concientizar que la rabia humana tiene un 99% de mortalidad”, finalizó.

You May Also Like