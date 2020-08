Preocupación en River: Montiel dio positivo en el test serológico

Montiel había dado negativo en el testeo que se realizó todo el plantel en los últimos días. ¿Cuáles son las posibilidades? Primero, que ya haya tenido el virus y por eso este test serológico haya dado positivo. Segundo, que sea un falso positivo. En principio, si el jugador se contagió entre el viernes y hoy, el test serológico no lo detectaría porque no se generaron los anticuerpos. Solamente se sabrá con el hisopado.

El futbolista se fue por precaución y ahora esperarán el resultado del hisopado, que estará recién a la noche. No se entrenará hasta no tener el test.

