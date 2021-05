Preocupación por el aumento de casos de covid-19 en La Pampa: no se descartan nuevas restricciones

Profesionales que integran el Colegio Médico de La Pampa se pusieron a disposición en las últimas horas para trabajar junto al sistema público, en la atención de la nueva etapa de la pandemia que afecta a la provincia, donde la curva ascendente de casos no cesa y ayer tuvo una cifra récord de contagios, por los que no se descartan nuevas restricciones del gobierno provincial.

