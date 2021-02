Preocupación por la salud de Sara Carbonero

Una de las señales de alarma sobre su salud llegó el martes 9, cuando la periodista no presentó el programa que desde hace un mes tiene en radio Marca los martes y los jueves. La semana pasada, el jueves, entrevistó en él al presentador Roberto Leal. Habían pasado pocos días desde que el 3 de febrero celebrara su 37º cumpleaños. Nada entonces hacía sospechar que sufría un problema de salud. La propia comunicadora en sus redes sociales agradeció los cientos de mensajes que había recibido por su aniversario. “Primavera en pleno febrero. 03/02/2021. Muchísimas gracias a todos por tantas felicitaciones y una cantidad de cariño que no sé cómo devolver. Hoy me decía una buena amiga que hay que celebrar sin mesura, que la vida es una vela soplada y un eterno deseo. Yo tengo muy claro el mío”, publicó el miércoles Carbonero en su Instagram junto a varias imágenes en las que se la veía frente a un espejo rodeada de globos, flores y una tarta personalizada. “Bienvenidos 37. Gracias, gracias, gracias. Tengo la mejor familia y los mejores amigos del mundo. Dancing Queen”, añadió.

