Prepagas: de cuánto será el aumento de cuotas y cuándo comenzará a correr

Otras de las ayudas con las que contó fue la reducción en un 95% de las contribuciones patronales. No obstante, desde las obras sociales sostienen que si no se hubiera empleado la ayuda estatal, la suba hubiese sido mucho mayor. Según declararon, sin estas ayudas habrían necesitado una suba de casi el 54% para las cuotas.

You May Also Like