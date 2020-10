Presentaron un proyecto de ley para que se enseñe derechos animales en las escuelas

El representante de Juntos por el Cambio escribió: “La educación de nuestros niños se resiente ante la falta de principios y prácticas humanitarias“, y propuso: “Una lección por semana, durante media hora nomás, ya que los padres de familia en su mayoría la descuidan, y no tendríamos niños terribles que en las calles, y seguramente en sus casas, no respetan a nadie”, tal como había declarado Ignacio Albarracín, el primer proteccionista de animales argentino.

